Influenza e Covid, il ritorno dei vaccini: quasi tutto esaurito per la quinta dose. “Qui anche per gli altri”

Firenze, 8 ottobre 2023 – Primo giorno, ieri, a Firenze, per la vaccinazione anti-Covid e anti-influenzale. Tante le persone che hanno aderito all’invito, limitato in questi primi giorni a soggetti con elevata fragilità (da 6 mesi a 59 anni) e over 60. "Sono venuto insieme a mia madre – spiega Antonio La Torre – per prevenire eventuali problematiche. Sono un pediatra in pensione e credo da sempre nell’efficacia dei vaccini". Insieme a lui Mirella Germanò, che ha scelto a sua volta di fare entrambe le dosi. "Farò il vaccino sabato prossimo – prosegue Maria Lascialfari – . Oggi sono qui per accompagnare un’altra persona che aveva urgenza, dovendo fare a breve un intervento. Siamo entrambi alla quinta dose. Io sono appena sessantenne, ma preferisco vaccinarmi, anche su consiglio del mio medico dato che lavoro a contatto con molte persone".

Fra coloro che ieri hanno ricevuto la vaccinazione anti Covid, circa la metà ha fatto anche l’antinfluenzale. "Ho scelto di venire subito per motivi di salute – dichiara Enrico Lupelli - . Ho fatto anche l’anti-influenzale, visto che non ho mai avuto problemi con la doppia somministrazione". "Sono venuta subito tenendo conto dell’età e delle mie patologie – dice Maria Felicita Bartoletti – e anche perché mia sorella è morta purtroppo di Covid durante la prima fase della pandemia. Da allora ho deciso di essere prudente e di vaccinarmi appena possibile". C’è poi chi si è vaccinato in vista di un viaggio. "Insieme a mio marito partiremo a novembre per l’estero – spiega Aurora Curzio – e preferiamo essere tranquilli".

La somministrazione, in Toscana, ha preso il via il 2 ottobre dopo la consegna, a fine settembre, di 34.500 dosi di vaccini anti-Covid a mRNA e proteici. Il portale regionale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it è stato riaperto il 26 settembre, collezionando 10.300 prenotazioni per altrettante vaccinazioni: circa 2mila già fatte e 8.300 da fare entro fine mese. Solo a Firenze, alle 140 somministrazioni di ieri, se ne aggiungono 2360 programmate per il resto di ottobre. "Le adesioni sono buone – spiega Andrea Belardinelli, responsabile sanità digitale e innovazione della Regione Toscana – ma abbiamo ancora 500 dosi a disposizione a San Salvi da qui a fine mese. Il 16 e il 23 ottobre arriveranno altre due forniture di vaccini, da circa 17mila dosi ciascuna. Appena verranno consegnate apriremo le prenotazioni per novembre".

Intanto, sempre dal 2 ottobre, ha preso il via la vaccinazione nelle Rsa, a cura di medici di base e personale Ausl, mentre nei giorni scorsi sono scattate le prenotazioni per gli operatori sanitari e sociosanitari, le donne in gravidanza e i caregiver, con somministrazioni dal 12 ottobre. "La campagna entrerà nel vivo dal 16 di ottobre, quando partirà la somministrazione negli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri agli over 60 e a chi rientra nell’elenco ministeriale – spiega l’assessore regionale alla salute, Simone Bezzini – ma chi vuole può già vaccinarsi nelle Asl prenotando tramite portale. È un’importante occasione di prevenzione contro il Covid e l’influenza".