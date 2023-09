Vaccino Covid, l’elenco dei centri Asl in Toscana

Firenze, 26 settembre 2023 – Da lunedì 2 ottobre ripartiranno le vaccinazioni nei centri vaccinali delle Asl toscane. Vi potranno accedere i soggetti ad elevata fragilità, adulti o minori che siano (da 6 mesi a 59 anni), i quali possono già prenotare tramite il portale regionale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it. Assieme al vaccino Covid, a chi interessato sarà offerta anche la vaccinazione antinfluenzale. Il 2 ottobre prenderà il via pure la vaccinazione degli ospiti delle Rsa, ai quali, assieme al vaccino Covid, sarà somministrato il vaccino antinfluenzale ad alte dosi. Saranno i medici di medicina generale ad occuparsene, assieme al personale della Asl TSE Da giovedì 12 ottobre si potranno vaccinare nei centri vaccinali della Asl, sempre contro il Covid-19 e contro l’influenza, gli operatori sanitari e sociosanitari delle strutture pubbliche e private. Anche le donne in gravidanza e i caregiver dei soggetti fragili si potranno vaccinare a partire dalla stessa data. In entrambi i casi la prenotazione si effettua dal portale regionale. Inizierà invece lunedì 16 ottobre la somministrazione dei vaccini da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e riguarderà tutti gli assistiti con almeno sessanta anni di età o che rientrano nell’elenco dei soggetti a cui il Ministero ha raccomandato la vaccinazione: anche a loro sarà offerto vaccino antinfluenzale e vaccino contro il Covid-19. Tuttavia per chi vorrà procedere alla vaccinazione in uno dei centri Asl potrà comunque prenotarsi sul portale regionale. L’obiettivo delle campagne vaccinali, si ricorda, è quello di prevenire la mortalità, le ospedalizzazioni e le forme gravi di malattia nelle persone anziane e con elevata fragilità, oltre a proteggere le donne in gravidanza e gli operatori sanitari. Sulla base di questi presupposti sono stati individuati i gruppi a cui la vaccinazione è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente. Per la vaccinazione contro il Covid-19 verrà utilizzata una nuova e aggiornata formulazione di vaccini a mRNA e proteici, disponibili a partire dalla fine di settembre e che potrà essere utilizzato come dose di richiamo o come ciclo primario, anche assieme al vaccino antinfluenzale.

Centri Vaccinali dell'Asl Toscana Sud Est

Provincia di Siena Siena - Ambulatorio vaccinale strada del Ruffolo 4 Poggibonsi - Centro Vaccinale Distretto Via della Costituzione 30 Montepulciano - Centro Vaccinale Presidio Ospedaliero Nottola Abbadia San Salvatore - Distretto Socio Sanitario Provincia di Arezzo Arezzo - Centro Vaccinale Via Campo di Marte 25 Bibbiena - Centro Vaccinale Distretto Bibbiena via Colombaia 1 Sansepolcro - Centro vaccinale distretto Sansepolcro via Santi di Tito Montevarchi - Centro Vaccinale Dip. di Prevenzione c/o P.O. del Valdarno "S.M. alla Gruccia" Camucia di Cortona - Centro Vaccinale Casa della Salute via Capitini Provincia di Grosseto Grosseto - Centro Vaccinale Villa Pizzetti via Cimabue 109 Follonica - Centro vaccinale distretto Socio sanitario Viale Europa Orbetello - Centro vaccinale Ospedale di Orbetello

Toscana Nord Ovest

Provincia di Livorno

Livorno – Centro socio sanitario est (via Impastato 8)

Cecina- ospedale (via Montanare 52b)

Piombino – ospedale (via Forlanini 24)

Provincia di Lucca

Capannori – Dipartimento della prevenzione (piazza Aldo Moro)

Viareggio – distretto del quartiere Terminetto (piazza Buonconsiglio 1)

Fornaci di Barga – Centro socio sanitario (via dell’Asilo 1) .

Provincia di Massa-Carrara

Carrara - distretto sanitario di Avenza (via Campo d’Appio 6)

Aulla - distretto sanitario (piazza della Vittoria 22).

Provincia di Pisa

Pisa - Guardia medica (via Garibaldi 198)

Pontedera – Dipartimento della prevenzione (via Mattei 2, Palazzo blu)

Volterra – Dipartimento della prevenzione (borgo San Lazzaro 5).

Toscana Centro

Empoli – via dei Cappuccini

Pistoia – Il Ceppo

Firenze – San Salvi edificio 29

Prato – via Lavarone