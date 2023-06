Coverciano, animo incontaminato Ma le occupazioni portano degrado

di Carlo Casini

Africo era un pastore, Mensola, una ninfa ancella della dea Diana nella un tempo boscosa piana sotto Fiesole. Dopo un inizio burrascoso fatto di rifiuti, inganni e violenze tra i due nasce un amore sincero e Mensola rimane incinta. Scoperti da Diana, vengono tramutati in torrenti.Lo raccontava Boccaccio nel Ninfale fiesolano, immaginandone la genesi. L’uomo poi sarà più crudele degli dei: li tomberà per sempre. Ma i due innamorati si possono ancora riabbracciare alla foce, nell’acqua d’Arno, dopo esser stati separati da quella terra di mezzo che prende nome dal centurione Corficio: Coverciano. Che forse perché un po’ ninfa e un po’ pecoraio, tiene insieme i tratti di rione aristocratico e proletario, in un mix tutto suo.

Ora Mensola, nel suo tratto covercianino vede intorno uno dei parchi più nuovi e vissuti della città; ma a ferirla ancora, c’è il continuo via vai di spacciatori, ladruncoli e trafficanti di rifiuti che vivono nelle occupazioni lungo il suo corso. La prima, quella dell’ex deposito carburanti dell’Esercito: "Sono perlopiù rom, entrano ed escono con cassette di cose palesemente rubate", dice un omone, fisico da calciante, che si sta allenando nel parco. "Un anno fa fecero uno sgombero, da tre mesi sono tornati, saranno una ventina – spiega uno dei vicini –. Vanno a prendere ferri ai cassonetti, scaricano rifiuti, la notte si barricano". Più a valle, contigue al parco del Mezzetta le situazioni di abusivismo sono ben due: dagli annessi della casa colonica escono tanti nordafricani in bicicletta: "Praticamente tutti spacciatori", spiegano gli anziani al parco. Di là dalla rete invece si vedono spuntare le tende di un accampamento abusivo. I problemi al Mezzetta non finiscono qui: continuamente cani sciolti e che defecano, nonostante sul versante opposto del giardino ci sia un’ampia area apposita: "È pericoloso – lamentano un gruppo di mamme – a volte inseguono i bambini". "E anche per le strade limitrofe è pieno di deieizioni", aggiunge stupita una studentessa veneta. Non sono messi meglio i giardini di via Novelli: quando piove, diventano una palude. Anche qui i negozi cominciano a diventare bersaglio dei ladri: "Settimana scorsa ci rubarono una borsa – raccontano dalle calzature Caruso di via Manni – Una signora è entrata quando c’era gente, si è messa a guardare ed è uscita con la borsa in spalla come se nulla fosse. Sono piccoli episodi che purtroppo in zona si sentono sempre più spesso".

Rimane però ancora un quartiere dal sapore autentico, dove l’overturism e il centro non hanno invaso con i loro problemi. E così si possono respirare ancora sprazzi autentici della Firenze anni ’80. Entrare alla Porta verde per credere.