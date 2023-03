Cosa succede se il condominio è in fallimento

Luca

Santarelli

vivo in un condominio con una situazione veramente paradossale. Alcuni appartamenti sono intestati al costruttore che è fallito, altri immobili sono di proprietà di alcune famiglie che, con questa crisi che stiamo vivendo, non sono più in grado di pagare le rate condominiali. In sintesi di oltre 20 unità abitative solo quattro condomini (forse cinque) siamo puntuali nei pagamenti e l’amministratore sta creando un fondo speciale che sostanzialmente graverà su di noi. Abbiamo chiesto conto all’amministratore di come mai non abbia agito prima verso il fallimento e verso alcuni condomini che sono morosi da anni.

Gentile lettrice, la sua situazione purtroppo non è l’unica e i quesiti posti sono legittimi. Dividiamo le posizioni. Il condomino fallito: sicuramente v’è una curatela alla quale potersi rivolgere per il pagamento delle spese correnti. II condominio dovrebbe aver fatto insinuazione al passivo per far valere i propri crediti antecedenti al fallimento, mentre quelli maturati successivamente sono “crediti in prededuzione”, ovvero pagati prima persino dei privilegiati. Qui occorre capire perché almeno questi non siano stati incassati. L’altra posizione invece è assai spinosa. L’amministratore è obbligato ad agire verso i condomini morosi entro sei mesi dall’approvazione del bilancio. La mancata attivazione di quest’azione determina la responsabilità dell’amministratore. Al fine di inquadrare se questa responsabilità ha creato un danno bisognerebbe capire se l’amministratore avesse agito con tempestività all’epoca dei fatti, i condomini avrebbero avuto capienza. Laddove la risposta fosse positiva, l’amministratore dovrà attivare la propria polizza assicurativa (sperando per lui che vi sia) per rifondere il condominio. Chiudo con una valutazione umana e non giuridica: quello che state vivendo è in parte la rappresentazione concreta delle nuove povertà, un dramma a cui non possiamo rimanere insensibili. Per inviare i quesiti: [email protected]