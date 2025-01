Corteo per Ramy a Firenze, la manifestazione in diretta

18:09

Lo striscione con scritto "Ramy"

Uno striscione in testa di corteo con scritto "Ramy". "Non è una tragedia, ma un omicidio", è stato detto prima della partenza del corteo. Poi sono stati accesi alcuni fumogeni e sono partiti cori contro polizia e giornalisti. Prima del corteo alcuni esercizi, sia all'interno del centro commerciale di San Donato che nelle immediate vicinanze, hanno chiuso in anticipo rispetto all'orario consueto.