Corso per degustatori di olio

L’Associazione turistica Calenzano, in collaborazione con le aziende agricole locali, organizza la quarta edizione del Master di assaggio "rEvoolution" sull’olio d’oliva. Il corso, che ha come obiettivo quello di far comprendere pregi e difetti dell’olio tramite l’assaggio di oltre 50 oli italiani e stranieri, si terrà nella sede dell’Altana del Castello e sarà tenuto da Cosimo Taiti e Leonardo Sabbatini in collaborazione con tecnici ed esperti del settore. Previsti cinque incontri a cadenza settimanale, a partire da martedì 19 aprile, più una pratica con test finale e cena conclusiva: a chi supererà l’esame al termine del corso sarà rilasciato l’attestato come degustatore di olio extravergine d’oliva. Per iscrizioni: 055 0502161, [email protected] Il costo è di 200 euro (sconto del 10% per soci Atc), comprensivo di materiale didattico.