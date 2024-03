Corsi d’italiano per stranieri. La consegna degli attestati

Non un semplice ‘pezzo di carta’ ma qualcosa di decisamente più prezioso. Nei giorni scorsi, al Centro sociale di via Mazzini, sono stati consegnati gli attestati di idoneità agli stranieri che hanno frequentato la Scuola di Alfabetizzazione di Italiano al Centro d’Ascolto di Sesto e hanno sostenuto e superato gli esami di livello A2 presso il Cpia1 di Firenze e di livello B1 presso il Cils / Unistrasi -Siena. Alla consegna, con il presidente dell’Associazione Comunale Anziani Giacomo Svicher, ha preso parte anche l’assessore alle Politiche sociali Camilla Sanquerin. L’attività è possibile grazie ad una convenzione firmata nel 2021 tra il Centro Ascolto/Ass.Anziani, Amministrazione Comunale e Cpia1 -Firenze (Centro Provinciale statale per Istruzione Adulti) che ha consentito a tanti studenti stranieri di poter seguire a Sesto, o in remoto, corsi per ottenere il permesso di soggiorno e partecipare a corsi di formazione. "La nostra più grande soddisfazione – sottolinea Svicher - è che siamo partiti con 12 iscritti nel 2021, tutti idonei. Subito dopo gli stessi hanno proseguito e conseguito il livello B1. Il numero degli iscritti è andato crescendo di anno in anno e la percentuale dei "promossi" sia aggira intorno al 100%". Attualmente gli iscritti ai corsi base e A1, csono 98 distribuiti su 5 gruppi diversi affidati a docenti volontari, quasi tutti insegnanti in pensione e circa 50 da remoto.