Corsi di lingua per lavoratori. Lezioni nelle sedi dell’Arci

Arci Firenze organizza corsi di lingua italiana per cittadini e cittadine straniere, sia per il livello base sia per i livelli più avanzati, con l’obiettivo di facilitare l’inserimento lavorativo. Per informazioni su ciascun corso è possibile contattare direttamente la sede di interesse: Arci Firenze (piazza dei Ciompi, tel. 055 26297269), Circolo Culturale Ricreativo Il Girone (via Aretina, [email protected]), Rifredi S.M.S. in collaborazione con il Q5 (via Vittorio Emanuele, tel. 348 1328656), Casa del Popolo Galluzzo con il patrocinio del Q3 (via San Francesco D’Assisi, tel. 331 5881417), Circolo Arci Vie Nuove (viale Donato Giannotti, tel. 393 9190534), Circolo Arci Fra i Lavoratori di Porta al Prato (via delle Porte Nuove, tel. 349 6451351), SMS Peretola (via Pratese 48, tel. 3319300199), Circolo Isolotto Paolo Pampaloni (via Cesare Maccari, tel. 347 6974948).