Cornacchiaia, mille anni della pieve. Monsignor Gambelli ospite d’onore

Cornacchiaia, mille anni. La frazione di Firenzuola lungo la strada che dal capoluogo porta al passo della Futa, i mille anni dalla fondazione li celebra nella sua chiesa, la pieve romanica dedicata a San Giovanni Battista Decollato. Per questo evento la comunità di Cornacchiaia, insieme alla parrocchia di Firenzuola, e col sostegno di enti e associazioni, ha promosso un intenso programma con iniziative religiose e culturali, e con eventi e spettacoli, che continueranno per tutta l’estate. Ma l’incipit non poteva che essere la Messa solenne concelebrata all’interno di questo millenario edificio sacro. Che, come un tempo, si è riempito per seguire la celebrazione, presieduta dall’Arcivescovo di Firenze, mons. Gherardo Gambelli, che ha avuto accanto non solo gli attuali parroci delle parrocchie firenzuoline, a cominciare da don Aldo Menichetti, ma anche i numerosi sacerdoti originari di Firenzuola.

Tra le autorità presenti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, i consiglieri regionali Fiammetta Capirossi e Cristiano Benucci, il sindaco Giampaolo Buti. Particolari ringraziamenti sono andati al Banco Fiorentino, rappresentato dal suo presidente, il firenzuolino Paolo Raffini. E dopo la Messa sono state elencate tutte le iniziative in programma. Si inizierà il 6 aprile con un convegno sugli aspetti storici della pieve.

P.G.