Controlli serrati nei supermercati: furti e rapine nel mirino della Municipale

Primi risultati dei controlli più serrati della Municipale presso alcuni centri commerciali. Una maggiore attenzione predisposta a seguito di segnalazioni arrivata dai cittadini, dai presidenti dei Quartieri e dagli stessi responsabili di diversi supermercati. Nel mirino alcune situazioni critiche come furti, rapine, molestie ai cittadini nei punti vendita di Novoli, via Galliano, via Canova e via Pisana. I servizi potenziati hanno visto l’impegno di numerose pattuglie dei reparti territoriali di Rifredi e Isolotto affiancati dal reparto Anticrimine. Gli agenti di Rifredi si sono concentrati in via di Novoli. La scorsa settimana sono stati due gli interventi: nel primo caso una pattuglia è intervenuta in ausilio al personale della vigilanza del supermercato per una persona che aveva effettuato un furto all’interno. Gli agenti hanno quindi identificato e perquisito il responsabile, recuperato la refurtiva che è stata subito restituita agli addetti del punto vendita (si trattava di generi alimentari e articoli elettronici per circa 60 euro).

L’Anticrimine, al termine di una articolata indagine andata avanti per diversi giorni, ha invece denunciato a piede libero tre cittadini stranieri, di cui uno già noto alle forze dell’ordine, che si sono resi protagonisti di una serie di furti presso vari supermercati. I tre sono accusati di aver fatto razzia negli scaffali dei punti vendita di Canova, via Galliano, Novoli e via Pisana, concentrandosi principalmente su costose lamette da barba e cartucce per stampanti. L’operazione, condotta con il supporto operativo di pattuglie dell’Isolotto e dell’autoreparto e pronto intervento, ha permesso anche di recuperare una quantità ingente di materiale rubato per un valore complessivo stimato di circa 3mila euro.