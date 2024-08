Contributo per gli affitti, via alla domanda per il rimborso dei canoni di locazione

In tutti e tre i Comuni dell’Unione del Chianti fiorentino possibile fare la domanda per il contributo affitti per il parziale rimborso dei canoni di locazione per l’anno 2024. "L’erogazione dei contributi sarà possibile quest’anno esclusivamente grazie alle sole risorse stanziate dai Comuni dell’Unione comunale del Chianti con il sostegno della Regione", sottolineano gli assessori alle Politiche sociali dell’Unione Anna Grassi, Ilary Scarpelli e Duccio Becattini (nella foto).

"Sia nel 2023, quando non si è potuto neanche indire il bando, sia quest’anno abbiamo avuto il benservito dal Governo che ha deciso di decurtare in maniera netta i contributi destinati a tale finalità, ovvero circa 400mila euro complessivi. Allora abbiamo cercato di far fronte per quest’anno con le risorse tratte dai bilanci comunali e quelle regionali per circa 85mila euro complessivi, una risposta purtroppo ampiamente ridimensionata rispetto alle reali esigenze del nostro territorio".

Tra i requisiti richiesti occorre essere residenti sul territorio di uno dei Comuni dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino; essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato, di un alloggio adibito ad abitazione principale, essere in possesso di un’attestazione Isee, priva di difformità e non scaduta al momento della presentazione della domanda. Due sono le fasce stabilite in base all’Ise risultante dall’Isee, fascia A valore Ise uguale o inferiore 15.984,02 euro e fascia B con Ise tra15.984,02 e 32.192,74 euro. L’incidenza del canone di affitto sul valore Ise deve essere non inferiore al 14% nel primo caso e non inferiore al 24% nel secondo. C’è tempo fino al 19 settembre per poter accedere al bando.