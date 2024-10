Contributo per gli affitti. Il Comune tende la mano. Al via le richieste

Pubblicato il bando del Comune di Impruneta per l’assegnazione del contributo affitto, un sostegno economico per favorire il regolare pagamento del canone mensile della casa in cui si vive e per prevenire le morosità. Entro il 24 ottobre, tramite lo Sportello telematico polifunzionale sul sito del Comune. E’ possibile anche richiedere un aiuto nella stesura materiale della domanda all’Urp in biblioteca e all’ufficio di Tavarnuzze. Il contributo avrà decorrenza dal 1° gennaio 2024 o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva all’inizio di questo anno. La pubblicazione della graduatoria provvisoria avverrà entro il 24 novembre con possibilità di presentare eventuali ricorsi entro il 5 di dicembre. Entro e non oltre la fine di quest’anno, salvo diverse indicazioni della Regione, sarà pubblicata la graduatoria definitiva con l’attribuzione dei contributi. Lo scorso anno, furono circa 100 le famiglie che hanno potuto usufruire di un contributo per poter pagare l’affitto. Sono invece 118 gli studenti che sono entrati nella graduatoria provvisoria degli idonei per il "Pacchetto Scuola" relativo all’anno scolastico 2024/2025: riceveranno un contributo fino a 300 euro da poter utilizzare per l’acquisto di materiale didattico o per pagare servizi strettamente legati al mondo della scuola. Solo 7 delle 125 domande presentate da altrettanti studenti non è stata ammessa per mancanza dei criteri del bando. Il bonus scuola serve per dare una mano alle famiglie nel diritto allo studio e prevenire l’abbandono scolastico. Manuela Plastina