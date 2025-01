Contributo affitti. La scadenza è il 31 gennaio

Gli ammessi in graduatoria definitiva per l’assegnazione del contributo affitto avranno tempo fino al prossimo 31 gennaio per presentare le ricevute di pagamento del canone di locazione relative all’anno 2024. Chi non presenterà i documenti richiesti sarà escluso dal beneficio. Il Comune non invierà altre comunicazioni per ricordare l’obbligo della presentazione delle ricevute. La graduatoria definitiva è stata approvata a dicembre scorso: l’elenco, consultabile sul sito internet del Comune di Calenzano, riporta 35 beneficiari ammessi per la fascia di reddito A e 25 per la fascia B mentre sono 10 gli esclusi. Fra i motivi di esclusione un Isee più alto di quello contemplato per l’accesso al contributo ma anche un’incidenza minore del 24% richiesto per le assegnazioni in fascia B e un diritto di abitazione su immobile adeguato al nucleo familiare. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti agli uffici comunali competenti: tel. 055-8833241, email [email protected] .