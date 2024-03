Continua Marzo Donna. Porte aperte al Consultorio

Si chiama "Conosciamo il consultorio" l’open day che prevede informazioni, consulenze e visite gratuite, previsto dalle 9 alle 13 di domani. L’appuntamento è al consultorio ginecologico e ostetrico del presidio sanitario Alfa Columbus di Lastra a Signa. L’iniziativa fa parte degli appuntamenti del "Marzo Donna", il programma promosso dal Comune insieme alle associazioni locali. La mattinata partirà alle 9 con la colazione offerta dalla sezione Soci Coop Le Signe nella saletta di Santa Maria a Castagnolo, da dove inizierà una camminata fino al Consultorio in via Livornese. Qui il personale presenterà i servizi e offrirà alcune visite gratuite ad accesso libero, in particolare consulenze su contraccezione, gravidanza, allattamento e menopausa. Saranno eseguiti (ore 9-12) Pap-test e Hpv-test alle donne che hanno ricevuto la lettera di invito da parte di Ispro. Verrà infine offerta la vaccinazione Hpv, anche questa su libero accesso, dalle 9 alle 13. Sempre domani (alle 16,30) alla sede Auser, verrà presentata la performance "La bella Toscana… che si racconta".