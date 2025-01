Continua “La spesa che vale“ progetto di Fondazione Caritas a favore della mensa di via Baracca

Continua anche in questi giorni di festa la raccolta di solidarietà “La spesa che vale“ a cura della Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze. Il progetto consente, tramite una piattaforma online, di donare singoli alimenti o interi menu natalizi in pacchetti destinati a 4, 10 o 30 persone, del valore rispettivamente di 20, 50 e 130 euro. Ogni contributo sosterrà la mensa di via Baracca, dove ogni giorno decine di ospiti trovano un pasto caldo, un momento di conforto e attenzione, ma soprattutto persone che si mettono in ascolto. Per rendere il gesto ancora più significativo, chiunque farà una donazione riceverà una shopper solidale realizzata da “I was a Sari”.