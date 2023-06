Conti pubblici e nuovi progetti "Niente debiti per rifare le scuole"

Il Comune rifà i conti dei costi dei lavori sulle scuole e si scopre più ricco. Non sarà infatti più necessario sottoscrivere nuovi mutui per finanziare il rincaro dei materiali per i cantieri della valle dell’Arno. "Avevamo stimano servisse un milione di euro, oltre quanto previsto. Saranno invece sufficienti 500mila euro di extra, cifra che – spiega l’assessore al Bilancio, Salvatore Suriano – possiamo coprire con le risorse interne, senza indebitare i cittadini per anni". Il mutuo per la sistemazione della scuola dell’infanzia di Caldine invece ci sarà, ma sarà più leggero: 603mila euro invece che un milione e mezzo. A ridisegnare il quadro economico ci sono due ragioni: come per la valle dell’Arno è stato rivisto il costo dell’intervento rispetto alla previsione e, soprattutto, la possibilità di attingere 500mila euro dall’avanzo di gestione dell’ultimo rendiconto. L’abbattimento delle spese e la revisione dei finanziamenti libera risorse per nuovi investimenti. Si potrà così dare risposta alla richiesta degli abitanti del Girone con l’istallazione di un fontanello pubblico. Verranno inoltre sistemati parchi e giardini. Come già anticipato, 115mila euro sono stati utilizzati per l’acquisto di tre nuovi autovelox fissi. Appena ci sarà l’ok del prefetto saranno installati al Bersaglio, a Pian di San Bartolo e a Compiobbi. Infine, saranno rinnovati gli impianti di riscaldamento del Municipio e in cinque scuole.