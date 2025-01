Consulta, il Comune cerca giovani

Il Comune di Lastra a Signa cerca ragazzi e ragazze tra i 16 e i 35 anni interessati a far parte della Consulta Giovani. Il nuovo organo avrà un ruolo consultivo, propositivo, conoscitivo e di raccordo nei confronti degli organi di governo del Comune, con lo scopo di farsi interprete e portavoce delle problematiche, delle esigenze e delle aspettative dei giovani. Le candidature dovranno pervenire via mail all’indirizzo [email protected] attraverso la compilazione della modulistica, entro e non oltre le ore 14 del prossimo 22 gennaio. La domanda deve comprendere il modello B per i maggiorenni e modello C per i minorenni (firmato da entrambi i genitori), allegando i documenti di identità come specificato nella domanda e nella modulistica pubblicata nella pagina "Altri bandi e avvisi pubblici" sul sito web www.comune.lastra-a-signa.fi.it.