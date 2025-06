Spiragli per il Consolato Usa, c’è la speranza di restare un altro anno in riva all’Arno

Firenze, 26 giugno 2025 – Dalla terrazza di Villa Bardini è già Independence Day. Il 4 luglio prossimo l’America festeggerà il 249º anniversario dalla Dichiarazione di indipendenza del 1776. Ma il Consolato statunitense di Firenze, anticipa la ricorrenza e lascia aperta la porta a una notizia che tutti sperano: il prolungamento della sede di Lungarno Vespucci almeno per un altro anno. Poi si vedrà. Niente di ufficiale, ma nel frattempo si lavora per consolidare i rapporti di amicizia e di scambi culturali e commerciali fra i due Paesi come sempre fatto.

In un contesto storico di grandi difficoltà geopolitiche, i rapporti diplomatici risultano ancora più importanti e strategici e la Console Generale degli Stati Uniti d’America a Firenze, Daniela Ballard, conferma la gioia di vedere tanti rappresentanti delle istituzioni e imprenditori che hanno risposto al suo invito.

L’occasione è tanto più solenne perché è presente la Vice Capo Missione presso l’Ambasciata degli Stati Uniti a Roma e a San Marino, Marta Costanzo Youth. Una diplomatica con 30 anni di esperienza, di origini italiane e con un passato da studentessa universitaria alla Cesare Alfieri di Firenze.

“Non riesco a pensare a un modo migliore per onorare la celebrazione del 249º anniversario dell’Indipendenza americana organizzata dal Consolato degli Stati Uniti d’America a Firenze, che essere insieme a voi — ha detto la Console Daniela Ballard, prima di tagliare un’enorme torta a stelle e strisce –. Desidero esprimere il mio più profondo ringraziamento alla Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze e al suo presidente Bernabò Bocca, e al presidente della Fondazione Parchi Monumentali Bardini Peyron, Jacopo Speranza, per la loro generosa ospitalità. E sono felice di avere qui con noi Marta Costanzo Youth. La nostro vice capo missione ha prestato servizio negli Stati Uniti come diplomatica per oltre 30 anni e ha lavorato in diverse parti del mondo, tra cui Spagna, Ecuador, Nicaragua, India, e Canada. Porta con sé una vasta esperienza e siamo fortunati ad averla qui in Italia”. Presto prenderà possesso della sede di San Marino. E ben sa che da diversi anni è prevista la chiusura del Consolato americano fiorentino.

Quale sia il destino della storica sede in riva all’Arno non è dato sapere. Si è consapevoli che, non fosse peraltro che per le decine di migliaia di studenti americani presenti a Firenze e in Toscana, il consolato dovrebbe restare aperto. Ma le considerazioni sono molte altre, comprese quelle economiche e quindi il futuro è appeso a un filo. Anche se per almeno un altro anno tutto dovrebbe restare com’è adesso.

“Oggi, siamo qui per celebrare il 249° anniversario dell’Indipendenza americana, e ci prepariamo a festeggiare un grande traguardo dinanzi a noi, il 250° anniversario della Fondazione degli Stati Uniti nel 2026 - ha detto Marta Costanzo Youth –. Non vediamo l’ora di poter condividere questo momento storico con tutti voi. La nostra partnership è basata sulle solide fondamenta gettate dalle generazioni che ci hanno preceduto. Gli Stati Uniti e l’Italia, e gli Stati Uniti e San Marino, sono alleati, partner e amici di lunga data. Non vedo l’ora di poter lavorare con voi per continuare a far crescere la nostra partnership, rendendola più forte che mai, garantendo libertà, sicurezza e prosperità a tutte le nostre nazioni. Grazie a tutti voi e buon 249° compleanno America”.