Firenze, l’insediamento del nuovo consiglio comunale. Prima seduta con proteste

Firenze, 16 luglio 2024 – Con il giuramento sulla Costituzione della nuova sindaca Sara Funaro è iniziata la prima seduta del nuovo consiglio comunale di Firenze. Dopo la convalida degli eletti, l'assemblea ha votato per il nuovo presidente del consiglio comunale: Cosimo Guccione, 32enne ex assessore comunale allo sport, esponente del Pd, è stato eletto alla terza votazione con 24 voti. Nelle prime due votazioni Guccione non aveva raggiunto la maggioranza qualificata necessaria: per la terza bastava la maggioranza semplice. Sono stati poi eletti vicepresidenti Alessandro Draghi (FdI, vicario) e Vincenzo Pizzolo (Avs-Ecolò).

Le parole della sindaca

"Ora sono la prima cittadina e sarò sempre la prima a mettermi a disposizione della comunità: sarò la sindaca di tutti i cittadini”. Lo ha affermato Sara Funaro, sindaca di Firenze, nella comunicazione resa nel corso della seduta di insediamento del nuovo Consiglio comunale. “Alla mia maggioranza - ha detto - chiedo un gran supporto in questi anni di lavoro, che saranno complessi e ricchi di sfide. Con l'opposizione terrò un dialogo schietto e rispettoso, pur nella diversità delle posizioni politiche”.

L’intervento di Cosimo Guccione

"Sarò il presidente di tutti, maggioranza e minoranza, è il ruolo che mi affida lo statuto e intendo rispettarlo", ha esordito Guccione, presiedendo la seduta del consiglio, e ringraziando il predecessore Luca Milani, nuovo capogruppo Pd. “Dovremo lavorare tutti quanti insieme - ha aggiunto - consiglio comunale, quartieri, maggioranza e minoranze, per fare in modo che le nostre istituzioni vengano vissute dalla nostra città come davvero rappresentative”. Hanno annunciato il voto per Guccione i gruppi della maggioranza di centrosinistra che sostiene la sindaca Sara Funaro, più Italia Viva che alla prima votazione aveva optato per la scheda bianca, mentre le minoranze di sinistra hanno votato per Milani. “Il riformismo è anche velocità e rapidità, e vogliamo dare il nostro contributo per accelerare i lavori d'aula”, ha affermato Francesco Casini, capogruppo di Iv, motivando la scelta di votare Guccione. “Prendiamo atto della posizione di Iv di convergere sul nostro nome”, ha replicato Caterina Arciprete, capogruppo di Avs-Ecolò, secondo cui “questa convergenza è istituzionale”, e “i ragionamenti sui posizionamenti sono rimandati a quando si parlerà di temi che in campagna elettorale ci hanno visti distinti”.

La giunta e le deleghe

Paola Galgani vicesindaca, con delega ad ambiente, agricoltura urbana, tutela degli

animali.

Benedetta Albanese deleghe a educazione, formazione professionale, cultura della memoria e della legalità, pari opportunità.

Giovanni Bettarini deleghe a cultura, partecipate, rapporti con i consigli comunale e

metropolitano, attuazione del programma.

Caterina Biti deleghe a urbanistica, decoro urbano e toponomastica.

Dario Danti deleghe a lavoro, università e ricerca, patrimonio non abitativo e

manutenzione e valorizzazione, partecipazione e beni comuni.

Andrea Giorgio deleghe a mobilità e viabilità, tramvia, transizione ecologica, sicurezza

urbana e polizia municipale.

Nicola Paulesu deleghe a welfare, accoglienza e integrazione, casa.

Letizia Perini deleghe a sport, politiche giovanili, tradizioni popolari.

Laura Sparavigna deleghe a organizzazione e personale, efficienza amministrativa,

anagrafe, protezione civile, servizi informativi, smart city e innovazione,

intelligenza artificiale.

Jacopo Vicini deleghe a sviluppo economico, turismo, fiere e congressi.

I capigruppo

Sono stati definiti i nuovi capigruppo che sono Luca Milani (Pd), Michela Monaco (Sara Funaro sindaca), Caterina Arciprete (Avs-Ecolò), Eike Schmidt (Eike Schmidt sindaco), Angela Sirello (Fratelli d'Italia), Francesco Casini (Italia Viva). Hanno un singolo esponente a Palazzo Vecchio le liste Firenze Democratica (Cecilia Del Re), Lega (Guglielmo Mossuto), Forza Italia (Alberto Locchi), Sinistra Progetto Comune (Dmitrij Palagi), Movimento 5 Stelle (Lorenzo Masi).

Schmidt: “Collaboreremo costruttivamente”

"Come civici per noi è importante collaborare costruttivamente”. Lo ha affermato Eike Schmidt, già candidato sindaco del centrodestra a Firenze, presente oggi alla seduta di insediamento del consiglio comunale: l'ex direttore degli Uffizi, ora direttore del Museo di Capodimonte di Napoli, sarà presidente del gruppo consiliare formato dagli eletti della sua lista civica “Eike Schmidt sindaco”, che comprende anche Paolo Bambagioni e Massimo Sabatini. Più che di persone “parleremo di temi”, e su questo “siamo pienamente aperti”, ha sottolineato Schmidt, che assicura “impegno” nel suo nuovo ruolo di consigliere comunale: “Ci hanno votato circa 60.000 fiorentini, un mandato che cercheremo di onorare al meglio”, ha aggiunto spiegando che con gli altri consiglieri “abbiamo iniziato a lavorare” perché “Firenze è una città con molti problemi da risolvere. Anzi sarebbe stato meglio iniziare più velocemente, però non era possibile”. Infine, Schmidt ha lamentato come sia andata a vuoto la proposta delle opposizioni per un presidente del consiglio comunale espressione delle minoranze: “Sarebbe stato un bel segnale”, ma “la ' Firenze al plurale”, come da slogan usato da Funaro in campagna elettorale, “non è così plurale e ne prendiamo atto”.

Il dibattito in aula

“Malgrado i buoni propositi di Funaro espressi in aula, il timore è forte di uno stop all'aeroporto e alle infrastrutture come alto è il rischio di un ulteriore aumento delle tasse comunali”, ha affermato il capogruppo di Forza Italia, Alberto Locchi, nel corso del dibattito. “Oggi si è insediato un nuovo Consiglio comunale con 36 consiglieri che non hanno neppure il posto dove sedersi, hanno messo le sedie di plastica”, ha lamentato Massimo Sabatini (lista Eike Schmidt), secondo cui “questo piccolo episodio la dice lunga sulla qualità di programmazione dell'amministrazione”. Per Guglielmo Mossuto (Lega), “la nostra sarà un'opposizione dura e senza sconti”. Cecilia Del Re ( Firenze Democratica) lamenta per l'assegnazione delle deleghe in giunta “poca visione, categorie desuete, mancanza di innovazione e scarsa attenzione al merito e alla conoscenza della macchina”.

La protesta

Mentre i lavori si svolgono nel Salone dei Dugento, tradizionale sede dell'assemblea cittadina, quattro esponenti di Ultima Generazione stanno protestando all'esterno della sala, fischiando ed esponendo il cartello 'Deserto sociale’.

