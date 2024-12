Consegnati i premi di Quotidiano in Classe. Tra i vincitori una classe del Gobetti-Volta

C’è anche la III Als del Gobetti-Volta di Bagno a Ripoli, nella sezione E-project: ecological literacy promosso in collaborazione con Enel, tra le scuole secondarie italiane premiate nei concorsi del progetto Il Quotidiano in Classe (dell’anno scolastico 2023-2024), promosso dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori, guidato da Andrea Ceccherini e con la partnership di Enel, Crédit Agricole, corriere.it, ilsole24ore.com e quotidiano.net, Opera di Santa Croce e Regione Toscana.

Dal clima alla difesa dell’ambiente con un futuro sostenibile, dalla memoria ai valori civili e ai diritti umani, dal patrimonio culturale al patrimonio generazionale: sono stati sviluppati su questi temi di grande attualità i lavori arrivati dai ragazzi delle scuole secondarie superiori che hanno partecipato. L’altroieri la premiazione dei dieci vincitori, tra singoli e classi, dei sei concorsi, a Firenze nella Gipsoteca del Liceo Artistico di Porta Romana. L’evento si è aperto con i saluti di Pierfrancesco Salvetti, responsabile relazioni esterne dell’Osservatorio Permanente Giovani-Editori: "Con questa cerimonia premiamo ragazzi di talento – ha detto sul palco –. I tantissimi lavori che ci sono arrivati erano tutti di ottima qualità. Tutto ciò ci inorgoglisce e ci stimola ad andare avanti con forza in questo percorso intrapreso 25 anni fa per contribuire a formare i cittadini di domani". Riconoscimento anche per un’altra scuola toscana. Nel concorso dedicato al tema Ambient’AMO: percorsi di educazione ambientale, ha vinto la IV C del liceo scientifico scienze applicate dell’Iis Meucci di Massa