Conflitti a lavoro e uffici più inclusivi. A lezione da Manageritalia Toscana per migliorare la vita dei dipendenti

Quali i modelli organizzativi per creare luoghi di lavoro sempre più inclusivi e positivi? Quali le strategie attuate per ridurre i conflitti che possono nascere sul posto di lavoro e migliorare il benessere di dirigenti, quadri e lavoratori influendo in maniera positiva sulle performance aziendali e sul valore sui servizi erogati a clienti e utenti? Sono questi alcuni dei temi al centro di “Conflitti & Benessere aziendale - Gestire i conflitti e trasformare l’organizzazione del lavoro per il benessere delle persone e la crescita delle aziende”, l’incontro che si è svolto ieri mattina a Palazzo Vecchio, organizzato da Manageritalia Toscana e Aleteia Ets con il patrocinio di Comune di Firenze, Confcommercio Toscana, Cida e Aidp. Il dibattito ha preso il via dall’analisi dei dati emersi dalla ricerca nazionale “Obittivo benessere 2024” sullo stato di benessere in azienda commissionata da Manageritalia.