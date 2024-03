Confcooperative in lutto: è morta Claudia Fiaschi

Firenze, 4 marzo 2024 - Dopo una breve malattia è scomparsa a Firenze, dove era nata nel 1965, Claudia Fiaschi, presidente di Confcooperative Toscana e vicepresidente nazionale di Confcooperative. Dal 2022 era alla guida del Consorzio Co&So, del cui cda ha sempre fatto parte. Lo annuncia con "immenso dolore" Confcooperative Toscana. "La vita di Claudia - ricorda Confcooperative Toscana - è stata caratterizzata dall'impegno costante e quotidiano nel Terzo Settore, nel mondo del volontariato e dell'impresa sociale che, con la passione e la professionalità che tutti le hanno sempre riconosciuto, aveva contribuito a costruire. Nel 2022 ha raccontato questa realtà, che considerava estremamente importante per il nostro Paese, nel libro 'Terzo - Le energie delle rivoluzioni civili', analizzandola dal punto di vista storico e attuale, e dando voce alle necessità più urgenti per un suo sviluppo sostenibile. Claudia Fiaschi, cooperatrice sociale fin da giovanissima, nel 1987 ha fondato la Cooperativa Sociale L'Abbaino e non si è mai risparmiata nell'impegno nella cooperazione sociale, con particolare attenzione al mondo dell'infanzia e dell'educazione".