Concorso funzionario educatore nidi, pubblicato dettaglio prove orali

Firenze, 5 novembre 2024 – Siamo alle battute finali per quanto riguarda il profilo di 'funzionario educatore nidi'. E' quanto viene specificato dal Comune di Firenze. Come venne annunciato lo scorso ottobre, sul sito del Comune è disponibile il dettaglio delle date delle prove orali del concorso per il profilo di 'funzionario educatore nidi': sono 28 i posti liberi. Soddisfazione da parte dell'assessora al personale di Palazzo Vecchio Laura Sparavigna. "Grazie al grande lavoro svolto dagli uffici comunali ci avviamo alla fase conclusiva di un concorso al quale teniamo molto”, ha spiegato Sparavigna. Sparavigna ha affermato che si tratta di “un altro esempio di come l’amministrazione stia mettendo in campo ogni sforzo per il potenziamento del personale".