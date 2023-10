Concorso esclude i quarantenni . Il Tar accoglie il ricorso della Cgil

Una "bomba" che potrebbe stoppare il concorso per educatori di asilo nido bandito, nel settembre scorso, dai Comuni di Sesto e Campi con scadenza fissata il successivo 5 ottobre e sei posti previsti: quattro a Sesto e due a Campi ma anche il Comune di Scandicci aveva chiesto di poter attingere alla graduatoria finale. Il Tar della Toscana ha accolto infatti il ricorso d’urgenza presentato da Fp Cgil insieme a 11 aspiranti concorrenti impossibilitate a partecipare e allo Studio Montini contro i Comuni organizzatori, in particolare per uno dei requisiti previsti nel bando ritenuto discriminatorio: quello di non avere compiuto 40 anni di età. Clausola che ha impedito a centinaia di potenziali partecipanti al concorso, magari con molti anni di esperienza, di presentare la propria domanda. Il Tar ha accolto il ricorso, sospendendo di fatto il bando e rimandando la trattazione al 21 marzo.

"Sono state ritenute fondate le ragioni delle lavoratrici con età superiore ai 40 anni compiuti che erano state escluse dal concorso, perché il limite di età è lesivo del principio di proporzionalità. Ora chiediamo alle tre amministrazioni comunali di ammettere le ricorrenti a espletare il concorso in attesa della sentenza definitiva, nell’interesse del servizio e di tutte le aspiranti educatrici e educatori coinvolti". Le domande di partecipazione arrivate nei termini di scadenza erano state oltre 830 destinate ora, però, a lievitare ulteriormente.

S.N.