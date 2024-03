Al concerto di Renato Zero con la Sla. Del Sarto: “Sono sorcino anche io”

Firenze, 10 marzo 2024 – Al concerto di Renato Zero con la Sla. La sclerosi laterale amiotrofica, malattia neurodegenerativa progressiva che influisce sul sistema motorio e respiratorio, non intacca la passione per la musica di Mauro Del Sarto. L’uomo, che vive con questa grave e invalidante patologia, questa sera potrà godersi il concerto del suo cantante preferito al Mandela Forum di Firenze.

Un’esibizione dal vivo che potrà vivere a pieno, cantando ed emozionandosi sui brani di Renato Zero proprio come tutti gli altri appassionati. “Sono sorcino anche io – racconta Mauro con gioia –, lo seguo da sempre, ho tutti i dischi, prima della Sla ho sempre cantato: sono felicissimo di esserci oggi”.

A permettere a Del Sarto di partecipare al concerto questa sera è stata Aisla Firenze che, dopo alcune peripezie e grazie all’impegno del Presidente della Consulta Comunale Invalidi e Handicappati Michele Cirrincione, e della Presidente Barbara Gonella, sono riusciti a regalare al loro assistito questo sogno.

L’Associazione, ora, non può che unirsi alla gioia di Mauro, perché anche questa è una vittoria: la malattia, per grave e invalidante che sia, non può impedire a nessuno una vita dignitosa e piena. anche di musica.