Renato Zero, a Firenze un super show: fan in delirio al Mandela Forum

Firenze, 3 marzo 2024 – Cinque date di cui due sold out. Renato Zero è amatissimo in Toscana e i concerti di Firenze, ben cinque date, hanno scaldato i cuori dei fan. Nelle foto, il concerto di apertura delle cinque date, quello del 2 marzo. Renato Zero ripropone la sua infinita carriera con tanti successi cantati dal maxi palco. Alle sue spalle, sui video wall, le foto della sua carriera. Uno show di grande impatto.