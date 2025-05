Musica barocca al Museo di Palazzo Davanzati

Firenze, 5 maggio 2025 – Altri due appuntamenti all’insegna della musica animeranno il Museo di Palazzo Davanzati a Firenze grazie alla collaborazione tra i Musei del Bargello e il Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio Luigi Cherubini. Fino al 13 giugno infatti, il museo si trasformerà in un suggestivo palcoscenico per una raffinata “Rassegna di musica antica” che vedrà protagonisti talenti del Conservatorio, impegnati nell’esecuzione di repertori vocali e strumentali del barocco europeo.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto dei Musei del Bargello volto a valorizzare il dialogo tra arti visive e musica, offrendo al pubblico un’occasione unica per immergersi nella bellezza dell’arte e del suono in un contesto storico d’eccezione come quello di Palazzo Davanzati. L’appuntamento del 9 maggio (ore 17:30) vedrà l’alternarsi di composizioni di Bach, Händel e Purcell. La formazione comprenderà nuovamente tre voci – soprano e due contralti – e un gruppo strumentale ampliato con flauto dolce, due violini barocchi, viola barocca, viola da gamba e clavicembalo, a testimonianza della ricchezza timbrica e della varietà espressiva del barocco maturo.

La rassegna si concluderà il 13 giugno (ore 17:30) con un programma dedicato alle musiche di Sammartini e Purcell. In scena una voce solista, soprano, accompagnata da sei strumentisti che riproporranno la stessa compagine barocca del concerto precedente, per un ultimo, intenso incontro tra voce e strumenti nel segno della musica da camera. La collaborazione tra i Musei del Bargello e il Conservatorio Luigi Cherubini si rinnova così nella cornice di Palazzo Davanzati, con l’intento condiviso di promuovere l’eccellenza musicale e la formazione dei giovani artisti, in un contesto culturale che restituisce pienamente il senso della bellezza e della storia.