Concerto per la pace. Gen Verde a Borgo: "C’è sempre una chance"

Sarà uno speciale "concerto per la pace", quello che Borgo San Lorenzo propone venerdì prossimo 24 novembre, al teatro Giotto. Ed è sicuramente un tema appropriato, visto il gruppo che salirà sul palco. Arriva infatti in Mugello il "Gen Verde", il gruppo internazionale che ormai da decenni – fu fondato nel 1966 a Loppiano, la cittadella del movimento dei Focolari – usa la musica per portare in tutto il mondo un messaggio di fraternità e di pace tra i popoli. Esperienza che le componenti della band – tutta al femminile – sperimenta anche al proprio interno: le diciannove musiciste che oggi compongono il "Gen Verde" provengono infatti da ben quattordici Paesi diversi, di tutti i continenti.

E nella lunghissima carriera del gruppo – che ha visto ovviamente avvicendarsi tante formazioni – in tutto ne hanno fatto parte in 147, tra musiciste, cantanti, tecniche, attrici e danzatrici -, settanta sono stati gli album prodotti, in nove lingue, e oltre 1500 i concerti eseguiti in tutto il mondo.

Prima di suonare a Borgo San Lorenzo, dove proporranno il loro spettacolo acustico, le ragazze del Gen Verde hanno fatto numerose tappe in vari Stati degli USA, durante una lunga tournee. E nei mesi scorsi hanno suonato anche in Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Austria.

Il concerto per la pace del 24 novembre, per il quale è già stata avviata la prevendita dei biglietti, è stato promosso dal Punto Famiglia Mugello e dal movimento dei Focolari. Il Gen Verde è stato protagonista in passato di eventi internazionali e interreligiosi. Nel 1986 suonò per Onu e Unicef a New York per l’Anno Internazionale della Pace. E i canti e le musiche del Gen Verde hanno risuonato anche in Parlamento Europeo e davanti al Parlamento di Praga, così come a Seul nel 1984 e ad Assisi nel 2011 per le Giornate Mondiali della Pace.

Quello in programma a Borgo San Lorenzo sarà dunque un concerto tutto "positivo", dove si affrontano i grandi temi del mondo e dell’umanità offrendo come soluzioni primarie amore e fraternità umana, tra le persone e i popoli. Il messaggio finale che si intende trasmettere è che l’umanità ha ancora e sempre una chance, che si può scegliere la pace contro la guerra, costruire ponti al posto dei muri, proporre il dialogo all’intolleranza. Un messaggio importante, un obiettivo ambizioso – tenere alta la bandiera della pace in un momento di conflitti – che però è perfettamente nelle corde di un ensemble che neanche durante il periodo di pandemia da Covid-19 si è fermata, organizando performance e incontri online con giovani e gruppi di tutto il mondo.

La prevendita in Mugello – il biglietto ha un costo di 10 euro – si tiene a Borgo San Lorenzo presso Agraria Mugello in piazza Dante, e da Ottica Panchetti in via Mazzini. Per informazioni c’è anche un numero Whatsapp, il 328 8865329.

Paolo Guidotti