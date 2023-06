Concerto nella casa di riposo per gli anziani e i loro parenti

Festa di primavera alle case di riposo Villa Santa Monica e Villa Olimpia, per dare il via alla ’bella’ stagione con un pomeriggio interamente dedicato agli anziani ospiti. Qualche ora trascorsa in allegria e spensieratezza, con giochi, musica e intrattenimenti in grado di attirare l’attenzione dei partecipanti. Alla festa hanno preso parte anche le famiglie degli ospiti, che sono state coinvolte nel programma d’intrattenimento. Un’iniziativa davvero apprezzata, che ha visto la partecipazione di tante persone, molte arrivate appositamente alla struttura di via di Rosano per passare qualche ora in più con i parenti ospiti, ascoltare della buona musica e partecipare ai giochi. L’appuntamento della Festa di primavera ormai è diventato una tradizione e ogni anno è atteso e decisamente molto partecipato.