Tutto esaurito al Tuscany Hall per il concerto dei Negrita

Firenze, 21 ottobre 2023 – Archiviati i tour acustici degli ultimi anni, per i Negrita è tempo di tornare a riaccendere gli amplificatori. Il nuovo live ''in elettrico'' al Tuscany Hall di Firenze ha fatto registrare il tutto esaurito.

Un grande successo per una scaletta che è una sorta di best of del loro repertorio. I Negrita si sono riappropriati dell'energia esplosiva a cui hanno abituato il proprio pubblico, portando sul palco le canzoni che li hanno resi una garanzia tra le band italiane. ''Niente è più rock che alzare a dieci il volume degli amplificatori - spiegano Pau e compagni - e lasciarsi andare sulle assi di un palco da club. Via gli sgabelli dei concerti acustici. Si torna a saltare, si torna all'elettrica''.