Maneskin a Firenze, fan in coda con il numero scritto sulla mano: “Così non perdiamo il posto”

I fan con i numeri scritti sulla mano

Firenze, 20 marzo 2023 – Quanto i Maneskin stiano spaccando, non lo testimoniano solo i numeri, ma anche e soprattutto l'attaccamento dimostrato dai loro fan. E così ogni volta che il gruppo suona (stasera sono in città), una folla si accalca in prossimità dell'entrata già dalle prime ore del mattino. Come succede quando si esibiscono le grandi star, sono tutti pronti a sgomitare per avere un posto in prima fila. Sono le 12, davanti all'ingresso del Mandela Forum ci sono circa 200 persone, molti sono giovani, qualche genitore si aggira timidamente tra la folla.

"Siamo arrivati ieri da Terni con i figli - spiega un padre tra i sorrisi imbarazzati delle ragazzine - l'attesa sta iniziando a salire, dall'Umbria è stato un bel viaggio ma siamo felici che tutta la famiglia sia qua" conclude. C'è un clima molto sereno, tutti sono pazientemente in attesa, la giornata sarà ancora lunga, ma i volti dei ragazzi trasmettono gioia, mista a quell'innocente tensione adolescenziale nel trovarsi davanti ai propri idoli. Sulle mani dei fan si nota un numero scritto con il colore rosso, serve per mantenere il posto in fila "Se qualcuno deve andare a comprarsi qualcosa o in bagno, almeno non perde il posto" spiega una ragazza.

Tra la folla si sentono accenti diversi, "Non vediamo l'ora che inizi questo concerto - rilancia Armando Allegretti, in trasferta dall'isola d'Elba - Sono in attesa dalle 10 di stamani, per vedermi il concerto in prima fila. Finalmente si riparte con la musica dal vivo. Aspettiamo da tanto, l'obiettivo è arrivare sotto al palco".

"Abbiamo comprato il biglietto tre anni fa - aggiunge Lorenzo Manetti - sono venuto con la mia ragazza da Pisa, dopo la pandemia l'evento è stato rimandato più volte e adesso abbiamo solo voglia di scatenarci" conclude. "L'attesa è forte - si aggiungono al coro le sorelle Sodi - Dopo 4 anni di astinenza non vediamo l'ora di vederli. Loro, visti in live, sono troppo coinvolgenti. Puntiamo la prima fila".