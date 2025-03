Concerto domenicale al Teatro del Maggio: protagonisti i professori dell'Orchestra

’Tutto d’un fiato’. Domani alle 11 nella Sala Zubin Mehta del Teatro del Maggio protagonisti del nuovo concerto domenicale del ciclo ’C’è Musica e Musica 2.0’ sono alcuni professori dell’Orchestra: Francesco Viola all’ottavino; Massimiliano Salmi al corno inglese e Mario Barsotti al basso tuba. Sul podio, la giovane direttrice Danila Grassi. Il progetto si propone di avvicinare alla musica d’arte e al mondo del teatro i giovani e giovanissimi con le loro famiglie. Il pubblico potrà accedere dalla Caffetteria del Teatro: nel prezzo del biglietto è inclusa la prima colazione. Divertentissimo il programma: apre le danze il Concertino per ottavino e archi del musicista croato Boris Papandopulo, la cui storia è legata a un aneddoto. Tinka Muradori, una giovane flautista virtuosa all’epoca, sentì Papandopulo affermare che non c’era strumento per il quale non avesse composto un pezzo sinfonico. Lei ebbe il coraggio di contraddirlo, sottolineando che non aveva mai composto un concerto per ottavino. Papandopulo rimase sbalordito e diversi mesi dopo invitò la flautista a provare il suo Concertino. Il compositore usava spesso l’ottavino nelle sue opere, principalmente per rappresentare la natura, i suoni dei flauti dei pastori, il cinguettio degli uccelli o la danza popolare. A seguire, il concertino per corno inglese di Gaetano Donizetti e il concerto per basso tuba di Ralph Vaughan Williams, composto in occasione del 50esimo anniversario della London Symphony Orchestra. Il pubblico potrà accedere direttamente dalla Caffetteria del Teatro (apertura 9.30) e, esibendo il biglietto, riceverà una contromarca per la prima colazione (inclusa nel biglietto).

Chiara Caselli