Comune premia il merito. Domani l’omaggio agli studenti da 110 e lode

Ragazzi 100 e lode, a Pontassieve si premia il merito. Domani, venerdì, alle 17,30 torna l’appuntamento con la manifestazione che premia i giovani diplomati residenti a Pontassieve, insieme a quelli dell’istituto Ernesto Balducci che agli esami di maturità hanno ottenuto una votazione da 90 a 100/100 e lode. L’appuntamento si svolgerà nell’auditorium Luciano Vavolo, in via Silvio Pellico a Pontassieve. Protagonisti quest’anno saranno 56 i giovani. Di loro 36 che hanno ricevuto una votazione compresa tra 90 a 99 e venti con una votazione di 100/100 e 100 con lode. Per tutti loro buoni per acquisti di prodotti culturali come libri e musica, oltre ad una pergamena. La serata – organizzata dal Comune di Pontassieve insieme all’istituto Balducci – vede la collaborazione della BCC di Pontassieve che sostiene questo evento ormai ricorrente nell’agenda istituzionale fino dal 2009, con l’obiettivo di riconoscere l’importanza dello studio e dell’impegno di giovani, famiglie ed insegnanti.

Leonardo Bartoletti