Comune e imprese. Record pagamenti: "Pronti in 14 giorni"

Pagamenti sempre più rapidi per le aziende che lavorano per il Comune: le fatture vengono saldate in 14 giorni; il limite massimo di scadenza previsto dalla legge è di 30 giorni. Nel 2023 le imprese che hanno lavorato per l’amministrazione erano state saldate entro 16 giorni dalla fattura, un giorno in più rispetto all’anno precedente. Ma già dal 2018 l’amministrazione è virtuosa con i suoi fornitori con pagamenti entro 23 giorni, dato migliorato anno dopo anno. Nel 2024 sono state registrate in totale 4587 fatture, per un importo complessivo pari a 18,1 milioni di euro. "Siamo orgogliosi del risultato – dice l’assessore al bilancio Paola Nocentini (nella foto) -. Se i tempi medi sono di 33 giorni, la nostra tempestività invoglia i soggetti esterni a lavorare con noi".

Manuela Plastina