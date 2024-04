Comunali, le priorità di Venturi: "Sanità e cura dei cittadini"

Daniele Venturi è candidato sindaco a Rufina per la lista ‘RufinaCheVerrà’. Gruppo che si identifica nel centrosinistra ma che viene da cinque anni di opposizione non ricucita con il Pd, dopo una sconfitta di misura nelle scorse elezioni.

Venturi, quali sono le priorità?

"Ricostruire un paese, una comunità politica e sociale inclusiva ed aperta, attraverso un lavoro condiviso. Riteniamo si debba superare il concetto dell uomo solo al comando, circondato da pochi fedelissimi".

In caso di elezioni, la prima cosa da fare?

"Ci impegneremo per la variante alla Strada Statale 67 e per riportare i servizi sanitari sul territorio. Sanità e cura dei nostri cittadini vengono prima di tutto. Sono stati troppi e ingiusti i disagi che abbiamo dovuto sopportare in questi anni. La sanità deve tornare ad essere un diritto".

Come giudica l’operato dell’amministrazione comunale uscente?

"Il nostro giudizio rispecchia lo stato del nostro paese. È un dato oggettivo che non siano state colte molte occasioni, a partire dai fondi del Pnrr. Il nostro non è un giudizio positivo, se fosse stato diversamente, non saremmo qui".

I punti salienti del programma?

"Il programma di RufinaCheVerrà esprimerà una visione della Rufina di domani che, purtroppo, in questi anni è mancata. Vogliamo rilanciare un paese fermo e superare l’immobilismo, attraverso una nuova collaborazione con le associazioni e con i cittadini. Le priorità vanno dalla realizzazione di opere come la Variante alla SS67 e la CicloSieve, all’individuazione di un luogo di aggregazione per gli anziani, per i giovani, con attenzione anche agli spazi per i bambini. Vorremmo, poi, recuperare un’identità per la nostra Rufina che sia basata sul territorio, sul vino e sui prodotti tipici".

Ha già dei nomi per la sua eventuale giunta?

"Non anteporremo i destini e le carriere politiche individuali, alle idee per il paese. La composizione della giunta dipenderà anche dall’esito delle elezioni, ma siamo pronti per amministrare il paese".