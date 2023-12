Compagnia di Babbo Natale. Arrivano 30mila euro per cento famiglie in difficoltà

Proseguono i gesti del cuore della Compagnia di Babbo Natale a supporto delle famiglie fiorentine in difficoltà. Ieri nel Cortile della Dogana di Palazzo Vecchio, dove è stata allestita la casetta di Babbo Natale dove i bimbi consegnano le letterine con i propri desideri, c’è stata la tradizionale consegna degli assegni circolari da 300euro l’uno da parte della Compagnia all’assessora al welfare Sara Funaro e al direttore della Caritas Riccardo Bonechi che provvederanno poi alla distribuzione diretta alle persone individuate. In tutto 100 assegni per un totale di 30mila euro. "Questo è solo l’inizio – ha detto il presidente della Compagnia Silvano Gori presente a Palazzo Vecchio insieme a Funaro e Bonechi. Oggi consegniamo i primi assegni e nei prossimi giorni ne consegneremo altri, per altre centinaia di euro".