Commessa coraggio. Ferma le borseggiatrici: "Le ho viste e ho urlato"

di Rossella Conte

FIRENZE

Belle, ben vestite e dai modi cortesi. Così cortesi che quasi si mimetizzano tra i turisti. Poi però approfittano della calca per sfilare portafogli e borse. E si vedono con sempre maggiore frequenza soprattutto in alta stagione. Martedì pomeriggio però non l’hanno fatta franca. In via de’ Pecori, a due passi da piazza della Repubblica, la polizia di stato, ha denunciato due donne di 28 e 36 anni bulgare: una con un abito in lino bianco, l’altra pantaloni neri e canotta che all’apparenza sembravano due turiste. La coppia, intorno alle 17.30, ha borseggiato un turista tedesco anziano che era a passeggio con la sua famiglia e alcuni amici. Secondo quanto ricostruito, dopo aver prelevato dei contanti ad un bancomat, il malcapitato ha proseguito la sua passeggiata tra le bellezze artistiche della città gigliata, quando ad un tratto due sconosciute gli si sono accodate. Ad un certo punto, arrivati all’altezza di via de’ Pecori, una delle due - verosimilmente spalleggiata dall’altra - avrebbe allungato la mano dentro il borsello della vittima, sfilando delle banconote. La scena non è però passata inosservata a una negoziante della zona che è uscita di corsa in strada per dare l’allarme.

"Eravamo in negozio quando abbiamo visto le due donne avvicinarsi. La mia collega Francesca, che in quel momento stava servendo dei clienti, non ci ha pensato due volte, è uscita e ha iniziato a urlare ’Borseggiatori’. Le due donne allora sono scappate", racconta Giulia Trumino, store manager del negozio Replay di via de’ Pecori. Le bulgare hanno provato quindi ad allontanarsi ma sono state raggiunte poco dopo dai parenti.

"Anche io e Francesca abbiamo cercato di dare una mano ai familiari. Loro erano in sei e sono riusciti a bloccarle a pochissimi metri. Io ho chiamato la polizia che è arrivata in un attimo", aggiunge Giulia. Una volante di via Zara è subito intervenuta e gli agenti hanno immediatamente recuperato il bottino del colpo, ovvero una trentina d’euro che una delle fermate aveva provato a far cadere frettolosamente a terra.

Poi, mentre i poliziotti le stavano identificando, da sotto i vestiti della più giovane è caduto un rotolo di banconote per un totale di oltre 700 euro. Somma che gli investigatori non escludono possa essere il bottino di altri analoghi colpi e che è stata sequestrata in attesa di ulteriori accertamenti. "Noi in via de’ Pecori siamo un po’ più ’al riparo’ da certi episodi ma nelle piazze e strade più centrali è un continuo - conclude -, sono molto abili. Basta un attimo di distrazione e ti portano via di tutto".