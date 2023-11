Come scrivere un curriculum o sviluppare un’idea

Come scrivere un curriculum o come trasformare un’idea in un progetto di lavoro autonomo o, ancora, come cercare l’offerta di lavoro adeguata al proprio profilo professionale. Questi i temi dei seminari gratuiti che i centri per l’impiego organizzano per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. A Firenze, tra i prossimi appuntamenti, si segnalano quelli di domani al Cpi Isolotto in via delle Torri 23: "Gli strumenti per la ricerca di lavoro", dalle 9 alle 11, e "Come affrontare il colloquio di lavoro", dalle 11.30 alle 13.30. Info: 055-19985052. Al Cpi di Pontassieve, in via Tanzini 27, mercoledì 15, dalle 10 alle 12, gli esperti spiegheranno come si cerca lavoro, sia vicino casa che in Toscana o in Italia ([email protected]). Giovedì 16, dalle 14.30 alle 16.30, al cpi in via Garibaldi 21 a Figline, seminario su "La selezione in azienda e il colloquio di lavoro". Info: [email protected].