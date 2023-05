Colonie feline, il Comune non rinnova il servizio. Scatta la polemica

"Un errore non rinnovare il servizio di gestione delle colonie feline". Questa la posizione di Uniti per Signa, che critica la recente scelta dell’amministrazione comunale. "Per legge – scrivono i consiglieri Gianni Vinattieri e Simone Lulli – i gatti liberi appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato e la loro cura e tutela spetta ai Comuni. Dopo anni di proposte consiliari, nel 2017, a Signa è stata deliberata la mappatura delle colonie feline e, nel 2019, la loro gestione è stata affidata ad Ama (Amici del Mondo Animale Onlus) che, da convenzione, con un compenso economico di 3mila euro l’anno, si è occupata di attività di sportello, sopralluoghi, cattura e trasporto dei gatti all’ambulatorio Asl per la sterilizzazione. Questo servizio interveniva sul nodo critico delle sterilizzazioni ma, anche per la limitata copertura economica da parte del Comune, non dava risposte esaustive al problema che, in massima parte, è sempre stato affrontato da volontarie che dedicano tempo, impegno e risorse alla cura dei gatti". Servivano quindi investimenti maggiori da parte del Comune. "Invece – proseguono i consiglieri – la giunta ha inaugurato il 2023 procedendo in direzione opposta ovvero, di fatto, non rinnovando il servizio. Resta ora il fatto che la giunta comunale deve velocemente adempiere alle proprie funzioni e prerogative nei confronti dei gatti liberi e delle colonie". A oggi le colonie riconosciute si trovano nell’area dei Renai, in via dei Renai, via dell’Erta di Castello, via Cecco Santi, via Maromme, via Pistoiese, via Beata Giovanna, via Kolbe, via del Pino e via del Crocifisso.

