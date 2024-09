Colonia di topi nell’Archivio del Comune

Topi nel deposito dell’Archivio storico del Comune di Firenze. A denunciarlo è il consigliere comunale di Spc, Dmitrij Palagi, che chiede all’amministrazione di attivarsi per una veloce derattizzazione prima che i roditori distruggano ciò che è custodito nella sede di via Valdinievole. Per l’affitto del deposito, afferma il capogruppo, Palazzo Vecchio spenderebbe quasi 15mila euro al mese di affitto. "Dopo aver escluso l’ex Meccanotessile, si era scelto di recuperare un pezzo di viale Belfiore, in un locale del tutto inadeguato per la natura del materiale da conservare, ma mancavano i fondi. Ora veniamo a sapere della presenza di topi in via Valdinievole che minacciano l’integrità del materiale e le condizioni di lavoro del personale".