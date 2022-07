Presidente della Colombia all'Impruneta: "Destituito il console onorario a Firenze"

Firenze, 13 luglio 2022 - Il caso del presidente della Colombia all'Impruneta diventa un giallo. Dopo l'incontro di alcuni giorni fa avvenuto vicino a Firenze tra il presidente Gustavo Petro e il leader del Partito liberale César Gaviria, oggi i media di Bogotà riferiscono che il Consolato generale colombiano a Roma ha sollevato dal suo incarico il console onorario a Firenze, Gianni Lucena.

Secondo l'emittente W Radio di Bogotà infatti, la destituzione del console giunge dopo che negli ultimi giorni Lucena "ha aiutato il presidente eletto della Colombia, Gustavo Petro, a organizzare alcune riunioni nella città" in occasione di un suo viaggio in Italia. Il consolato di Roma "ha inviato una comunicazione a tutta la comunità colombiana presente a Firenze e in Toscana per informare che Gianni Lucena, dal 2018 console onorario nella città di Firenze, non eserciterà più le sue funzioni", riferisce l'emittente colombiana.

"Di conseguenza, si legge nella comunicazione, si chiede alla comunità di astenersi dall'espletare qualsiasi procedura consolare presso questo consolato e si segnala che tutti i tipi di procedure consolari devono essere realizzate attraverso il consolato generale colombiano a Roma", continua W Radio. In giornata, il ministero degli Esteri darà spiegazioni sul caso, attraverso un comunicato. Petro ha viaggiato con la famiglia a Firenze, dopo la sua vittoria delle elezioni presidenziali, e lì ha tenuto incontri con politici colombiani.

Lo scorso fine settimana, il presidente eletto ha incontrato l'ex presidente e l'attuale leader del Partito Liberale (centro) César Gaviria (1990-1994). Ha anche incontrato il copresidente del partito Alianza Verde (centro), Carlos Ramón González, e il sindaco di Medellín, Daniel Quintero, che ha spiegato di essersi recato in Italia per parlare con Petro di questioni di interesse per la sua regione.