Colombia, il futuro del governo? Si scrive all'Impruneta: curiosa alleanza in Toscana

Firenze, 11 luglio 2022 - Il presidente eletto della Colombia, Gustavo Petro, ha incontrato durante lo scorso fine settimana a Impruneta, vicino a Firenze, il presidente del Partito liberale colombiano César Gaviria, per definire i termini di un'alleanza di governo per il periodo 2022-2026. Petro, che ha anche il passaporto italiano, assicurano i media a Bogotà, è da alcuni giorni in Toscana per una breve vacanza con la famiglia dopo la vittoria nel ballottaggio presidenziale ottenuta il 19 giugno scorso.

Inicia encuentro entre el presidente electo de COLOMBIA, Gustavo Petro y el jefe del Partido Liberal, Expresidente de COLOMBIA, Cesar Gaviria Trujillo . Ser Liberal,el camino a la igualdad. La COLOMBIA de hoy y las reformas liberales del futuro. @petrogustavo @PartidoLiberal pic.twitter.com/un0VAmCzGS — Partido Liberal (@PartidoLiberal) July 9, 2022

La notizia dell'incontro fra il capo dello Stato eletto e Gaviria è stata ufficializzata dallo stesso Partito liberale che, via Twitter, ha rivelato sabato che «comincia un incontro fra il presidente eletto della Colombia, Gustavo Petro, ed il capo del Partito liberale César Gaviria Trujillo». «Essere liberale - conclude il tweet a cui è allegata una foto dei due leader nella casa in Toscana - (è) il cammino all'uguaglianza. La Colombia di oggi, e le riforme liberali del futuro». Da parte sua il quotidiano El Colombiano indica che la riunione di sabato è cominciata alle 8.15, ed è durata tre ore. Dopo l'incontro, aggiunge il giornale, «le parti hanno deciso di non rilasciare dichiarazioni pubbliche. Tuttavia, si è appreso che è stata confermata l'intenzione di lavorare insieme per realizzare le riforme liberali richieste dalla Colombia». Si è trattato del secondo colloquio fra Petro e Gaviria, dopo quello telefonico del 22 giugno in cui il leader liberale confermò l'intenzione del suo partito di far parte dell'accordo nazionale di governo proposto dal vincitore delle elezioni. È previsto che il capo dello Stato eletto si insedi nella massima carica dello Stato, succedendo all'uscente Iván Duque durante una cerimonia che si svolgerà a Bogotà il 7 agosto.