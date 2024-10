Collana ’Nero900’. Oggi presentazione dei primi due libri

Mentre sale la febbre del true crime, visto, ascoltato e letto da decine di migliaia di appassionati, arriva in libreria ’Nero900’, una collana che ricostruisce i casi più famosi della cronaca nera italiana del Novecento, a firma di scrittori emergenti. Menti criminali che hanno segnato le pagine di cronaca nera e turbato le coscienze, personalità deviate che sono state inseguite, smascherate e incriminate – talvolta ingiustamente - prima del Ris, delle telecamere di sorveglianza, dei tabulati telefonici e di internet. Vere e proprie cacce all’uomo – o alla donna – negli anditi oscuri del nostro Paese, in una mappatura noir che non lascerà scampo: dalle Dolomiti alla Pianura Padana, da Roma a Milano, da Torino a Genova, a Marsala. I primi due libri della collana saranno presentati oggi alle 18,30 alla Giunti Odeon: ’La saponificatrice di Correggio. Il caso Cianciulli’ di Francesca Mogavero e ’Il mostro di Roma. Il caso Girolimoni’ di Alessandro Gorza.