Un sito inglese stila la classifica dei calciatori ritirati più sexy del mondo: c’è anche Mario Gómez

Firenze, 27 settembre 2023 – C'è anche l'ex della Fiorentina Mario Gómez tra i calciatori ritirati più sexy del mondo. A stilare la speciale classifica è il portale inglese Ticketgum, che ha analizzato la prestanza fisica, lo status e le opinioni sui social media di ciascun ex giocatore, per poi creare una scala con 10 come punteggio massimo.

I calciatori professionisti trascorrono l'intera carriera lavorando per mantenere la massima forma fisica, quindi non sorprende che anche dopo il ritiro molti di loro siano ancora molto attraenti. Come Daniele De Rossi e Francesco Totti, la cui carriera è legata alla Roma, che sono al primo e al terzo posto della graduatoria mondiale. Medaglia d'argento invece al difensore serbo Nemanja Vidic. Seguono Gareth Bale, Roy Keane e, a sorpresa, solo al sesto posto si piazza il fascinoso David Beckham, con quasi l'8% dei tweet che lo definisce “sexy”.

Nella top ten anche Pablo Zabaleta, al settimo posto, Martin Skrtel, al nono, e al decimo l'ex attaccante viola Mario Gómez, approdato alla Fiorentina nel 2013, dove è rimasto fino al 2015. Si è poi ritirato definitivamente dal calcio giocato nel giugno 2020. Mario Gómez, 38 anni, è stato nominato “il calciatore più sexy del mondo” anche dalla rivista “GlamMag”.

Tra i calciatori più sexy nella classifica di Travelgum troviamo anche altri due ex Viola: Franck Ribery e Michah Richards. Ribery è 21esimo, con un punteggio di 5,33: oggi quarantenne, l'attaccante di origine francese, collaboratore tecnico della Salernitana, ha giocato alla Fiorentina per due stagioni, dal 2019 al 2021. Micah Richards è invece 50esimo nella graduatoria di Travelgum: nato a Birmingham, ha giocato nel ruolo di difensore nell'Arsenal e nel settembre 2014 si è trasferito in prestito oneroso di un milione di euro alla Fiorentina. Si è ritirato dal calcio giocato giovanissimo, a 31 anni, nel luglio 2019.