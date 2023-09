27 settembre 1976, buon compleanno Totti. Oggi il Pupone compie 47 anni

Firenze, 27 settembre 2023 – Oggi Francesco Totti compie 47 anni. Nato il 27 settembre del 1976, dal giorno in cui entrò nelle giovanili della Roma, a 12 anni 'scippato' alla Lazio che lo aveva preso dalla Lodigiani, la sua è stata una parabola fatta di gol e polemiche. Una maratona di 30 anni e impreziosita da 307 reti. L'ironia, l'accento marcato, la vocazione naturale alla battuta, ne fanno un campione anche fuori dal campo, un produttore instancabile di battute, gag e gaffe. Una seconda vita rispetto a quella del calciatore. "Mo je faccio er cucchiaio", disse a Pirlo prima di battere il rigore all'Olanda nella semifinale di Euro 2000: e quello rimase il titolo della sua sfacciataggine e del suo talento. Una carriera inimitabile, a dispetto dei pochi titoli in bacheca, dai campetti in cui cominciò a giocare con la maglietta dell'allora Smit Trastevere fino all'Olimpico, sempre con la stessa voglia di stupire e divertirsi, di inventare calcio e di segnare valanghe di gol. Un idolo per generazioni di ragazzi cresciuti studiando le sue magie. Da Pupone a Gladiatore, dai libri di barzellette a quelli da Cicerone nella sua città, dallo scudetto al titolo mondiale, da ambasciatore dell'Unicef agli spot di successo pieni di ironia, oltre a tanta silenziosa beneficenza. Questo e molto altro c'è nel fantastico mondo di Totti, il romano più famoso dopo Alberto Sordi, omaggiato perfino dagli ultrà della Lazio. La separazione con Ilary Blasi sta tenendo banco da mesi sui giornali. Qualche giorno fa l'ex capitano della Roma e la showgirl, separati da tempo, si sono ritrovati entrambi sugli spalti dello stadio Tre Fontane dove il loro primogenito, Cristian, ha giocato qualche minuto con la maglia del Frosinone primavera contro la Roma primavera. Totti, con la compagna Noemi Bocchi, è stato avvertito 'in diretta' della presenza di Ilary Blasi allo stadio. Totti e Blasi si sono seduti in settori diversi dello stadio e non si sono incrociati nemmeno nel parcheggio. Nasce oggi Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti nato il 27 settembre del 1966 a Roma. Oggi il noto cantautore compie 57 anni. Simbolo del giovanilismo esasperato della fine degli anni '80 e l'inizio dei '90, Jova è riuscito nel tempo a rompere gli schemi, ad abbattere i pregiudizi del pubblico e dei critici dal palato più fine, e ad accreditarsi tra i cantautori più amati, con il suo Penso Positivo (1993) diventato slogan programmatico per più di una generazione. È il simbolo di un trasformismo artistico e d'immagine che si compie inesorabile per portarlo all'artista di oggi, che continua a non fermarsi e a incassare record e successi. Ha detto: “Chi un giorno dovrà scagliare il fulmine dovrà per molto tempo restar nube”.