Classe I C Scuola secondaria di primo grado Gandhi-Firenze

Le Piagge, un quartiere di Brozzi, si trova nella zona ovest di Firenze, tra via Pistoiese, il fiume Arno, il vecchio cimitero di Peretola e il Comune di Campi Bisenzio e ovviamente è area di interesse della nostra scuola. La parola "Piagge" significa tratto da terreno in pendenza, variante di un monte o anche zona piana che interrompe la discesa di un rilievo. Per la natura sabbiosa del terreno la zona delle "Piagge" a Firenze era un luogo di agricoltura (era rinomata per la coltivazione di cocomeri e meloni). Ma l’attività più importante era l’escavazione della rena dal suolo, un materiale necessario per la costruzione di case. Questa attività fu svolta così tanto da far nascere sul posto dei piccoli laghetti dove le persone, negli anni ‘60, andavano a fare il bagno. Nacque poi l’idea di destinare l’area alla costruzione di complessi abitativi. Il primo progetto nella zona risale al piano regolatore fiorentino del 1962, che prevedeva un quartiere per circa 14.000 residenti.

Il piano presentò problemi dal punto di vista delle infrastrutture viarie (era prevista la costruzione di due ponti sull’Arno per collegarsi alla zona di Ugnano e una strada parallela a via Pistoiese da ottenere con la copertura del fosso Macinante) e dei servizi (scuole, impianti sportivi e sanitari e persino due chiese). Il progetto fu mandato all’aria da due imprevisti: la continua attività di escavazione e l’acquisto di terreni che li destinarono ad usi propri. Il progetto "Le Piagge" ritornò presente agli inizi degli anni ‘80, quando il Comune di Firenze dovette affrontare un’emergenza abitativa che cercò di risolvere costruendo case popolari. Venne fuori un quartiere staccato da quelli storici vicini, una circolazione anomala e l’assenza di servizi di qualsiasi tipo.

Oggi la zona si è fortunatamente arricchita di tanti servizi: ci sono campi da calcio, da tennis, una ludoteca, un teatro, una piscina, una palestra, giardini pubblici, una discoteca, spazi per attività extrascolastiche pomeridiane e un grande maneggio. Tra le proposte oggi esistenti lo spazio per noi ragazzi non manca, infatti ognuno può scegliere tra tante attività differenti per divertirsi e passare del tempo con gli amici. Abbiamo fatto un’indagine nella nostra classe ed è emerso che fra noi c’è un compagno che è appassionato di uno sport non molto diffuso, ma che si può praticare proprio alle Piagge: l’equitazione.