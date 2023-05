Cittadini più vicini al territorio A Fiesole nascono i Consigli di zona

Per la prima volta anche Fiesole ha i suoi Consigli di zona. Le elezioni si sono svolte domenica nelle tre aree che identificano il territorio comunale: capoluogo, valle dell’Arno e valle del Mugnone, che avranno sette rappresentanti e due supplenti ciascuna.

"Siamo soddisfatti perché i cittadini hanno risposto positivamente a questo momento di partecipazione democratica e apartitica - commenta il Sindaco Anna Ravoni - pur sapendo che il tempo in cui questi Consigli di Zona avranno modo di lavorare sarà limitato. Questo anno servirà comunque per mettere a punto ‘la macchina" e valutare eventuali criticità".

Senza niente togliere all’attività decisionale del Consiglio Comunale, l’obiettivo perseguito è che i Consigli di zona possano rendere più aperti e diretti i rapporti fra il territorio e l’Amministrazione Comunale".

I dati sull’affluenza ancora non sono noti. Pare comunque che siano alquanto modesti, circa 150 voto ogni area, ovvero non più del 4% . In ogni caso gli eletti sono: per Fiesole: Olmi Giovanni, Sottili Lucrezia, Baldi Duccio, Di Pasquo Lorenzo, Bruschettini Lorenzo, Pecorari Abramo e Ferruzzi Guido. Suplenti: Novelli Massimo e e Donati Mattia. Consiglio di zona della Valle dell’Arno: Bagnai Silvia, Landi Maurizio, Cecconi Francesco, Iacomino Maria, Baroni Lucilla, Sassetti Francesco. Siupplenfi Marcucci Claudio e Corneli Simone.

Consiglio di zona della Valle del Mugnone; Ghelardi Alessandro, Carbone Pier Benedetto, Rosucci Gianluca, Mocchi Federica, Baroncini Paola, Pasquini Franco, Stegagnini Maria Luisa Supplenti: Romoli Marco e Canino Edoardo.

ICdz vogliono essere un punto di riferimento dei cittadini e resteranno in carica fino al prossimo aprile.L’ufficializzazione avverrà nel consiglio comunale di domani.

D.G.