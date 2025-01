"Cittadinanza onoraria ad Azizi attivista curda condannata a morte". Appello di Donne Insieme per la Pace

Il consiglio comunale ha ospitato, dietro invito della presidente della Commissione Pari opportunità, pace, diritti umani, relazioni internazionali, immigrazione Stefania Collesei, una delegazione delle Donne Insieme per la Pace che hanno chiesto la liberazione di Pakhshan Azizi, operatrice umanitaria ed attivista curda che è stata condannata a morte dalla Corte suprema dell’Iran per motivi politici. Le Donne Insieme per la Pace chiedono al Comune di Firenze di concedere la cittadinanza onoraria a Pakhshan Azizi e chiedere la libertà ai prigionieri rinchiusi in quelle terribili prigioni.