Città metropolitana. Baroncelli in consiglio

È iniziato un nuovo cammino per il sindaco di Barberino Tavarnelle David Baroncelli, eletto consigliere metropolitano con due deleghe a

Trasporto pubblico locale (senza pums),

Viabilità Chianti e Piana Fiorentina.

È stato ieri che ha preso il via il lavoro del Consiglio Metropolitano dove il sindaco ha preso posto nella rappresentanza dei territori del Chianti. "Voglio ringraziare chi mi ha dato fiducia e metto me stesso a piena disponibilità per affrontare questa sfida" ha detto. "Ringrazio la Sindaca metropolitana Sara Funaro per avermi assegnato le deleghe al Trasporto Pubblico Locale e alla Viabilità metropolitana del Chianti e della Piana. Un incarico importante che onoreremo con il massimo dell’impegno".