’Città dei lettori’ anche per i giovani Un festival ad hoc a Villa Bardini

Leggere significa aprire la mente alla conoscenza, per questo è importante che fin da piccoli si prenda questa sana abitudine. Per diffondere il piacere di immergersi nelle pagine di racconti, saghe e fiabe, è nata a Firenze ‘La città dei giovani lettori’, il festival che celebra il libro e la letteratura per ragazze e ragazzi di tutte le età, da 0 anni in su. Ricco e vario il programma di questa prima edizione, che dal 4 al 6 maggio vedrà protagonista Villa Bardini di letture animate, laboratori di scrittura, live painting, spettacoli, talk, dibattiti, attività per le scuole e incontri con illustratori, editori e autori internazionali. L’iniziativa è nata da La città dei lettori, progetto culturale di Fondazione CR Firenze e associazione Wimbledon APS, e vede alla direzione Gabriele Ametrano. Il festival propone un percorso tra opere grafiche, serie best-seller, casi editoriali, progetti educational, favole, fantasy, gialli, romanzi, saghe e racconti, con l’obiettivo di esplorare un universo letterario ricchissimo. La programmazione è affidata alla libreria Premio Andersen "Farollo e Falpalà", col patrocinio di Ministero della cultura e Polizia di Stato, il sostegno di Regione, Comune, Q1, il supporto di Unicoop Firenze e la collaborazione della rivista Birò. Tra i protagonisti del festival, i pluripremiati illustratori britannici Jim Field e Sam Usher maestro dell’acquerello, Nikola Kucharska designer e graphic novelist pubblicata in tutto il mondo, Angelo Mozzillo, Mariachiara Di Giorgio e Felicita Sala rispettivamente Premio Andersen Miglior illustratrice 2022 e 2020, l’ambasciatrice della letteratura per l’infanzia Susanna Mattiangeli e tanti altri. La collaborazione con la Polizia e la questura di Firenze porterà a Villa Bardini l’unità cinofila, il reparto a cavallo e gli operatori delle volanti con auto e moto di servizio. Dal 4 al 6 maggio, bambini e ragazzi potranno incontrare autori e illustratori italiani e internazionali per raccontare e raccontarsi, confrontarsi sulla letteratura, sui generi letterari, sulla parola, sul tratto e sull’ascolto.

Maurizio Costanzo